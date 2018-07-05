Казанцы стали чемпионами Европы по баскетболу среди ветеранов

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(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Казанские ветераны баскетбола приняли участие в ветеранском чемпионате Европы в Словении и стали чемпионами.
Ветеранский чемпионат Европы по баскетболу прошел в словенском Мариборе. Трое казанцев сыграли за российские команды в двух возрастных категориях.
В составе команды «Меркурий» (Екатеринбург), состоявшей из игроков старше 65 лет, выступил казанец Александр Щербаков. Уральцы уверенно выиграли свою подгруппу, где соревновались четыре коллектива. Вторую подгруппу столь же уверенно выиграли москвичи из «Вольника», ранее называвшегося ЦСКА. По регламенту ветеранского Евро команды из одной страны не должны были играть в финале, поэтому пришлось «Вольнику» и «Меркурию» встретиться в полуфинале. «Меркурий» уверенно победил с разницей в 24 очка.
В финале уральцы сыграли с литовскими ветеранами, четверо из которых в свое время защищали цвета знаменитого «Жальгириса». Три четверти чаша весов колебалась из стороны в сторону, и лишь в заключительной десятиминутке россияне дожали соперников, выиграв с разницей в 14 очков.
Казанцы же Ренат Уразманов и Владимир Заглядимов сыграли вместе с 70-летними ветеранами из Санкт-Петербурга. И эта команда стала чемпионом Европы, став лучшей из шести команд и опять-таки обыграв в финале литовцев.
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