Ставший мемом бразильский болельщик побывал в редакции ИА «Татар-информ»

Матч Бельгия — Бразилия пройдет на стадионе «Казань Арена» 6 июля в 21:00 по московскому времени.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Ставший мемом футбольный фанат из Бразилии Томер Савойя, который приехал в Казань на матч чемпионата мира между сборными Бразилии и Бельгии, побывал в редакции ИА «Татар-информ».

Савойя попробовал национальные татарские лакомства и поделился впечатлениями о столице Татарстана.

Ранее сообщалось, что Томер Савойя собирается приехать в Казань на грузовой «ГАЗели».

Матч Бельгия — Бразилия пройдет на стадионе «Казань Арена» 6 июля в 21:00 по московскому времени.