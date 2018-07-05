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Татар-информ

5 июля 2018, 18:52

КультураЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Театр Кариева продлил работу из-за чемпионата мира

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В репертуаре театра идут такие постановки, как «Алхимик», «Отчий дом», «Галиябану», «Башмачки», «Удивительное путешествие кролика Эдварда».

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В дни проведения чемпионата мира по футболу Казанский Татарский государственный театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева продлил работу, сообщает пресс-служба театра.

Коллектив продолжает показывать спектакли. В репертуаре театра идут такие постановки, как «Алхимик» (Паоло Коэльо), «Отчий дом» (Туфан Миннуллин), «Галиябану» (Мирхайдар Файзи), «Башмачки» (Таззи Гиззат), «Удивительное путешествие кролика Эдварда» (Кейт Дикамилло), «Сын женится, мы разводимся» (Ильдар Юзеев).

Премьерный спектакль «Любовь и голуби» по знаменитому одноименному фильму будет сыгран 14 июля. Это будет последняя постановка перед уходом коллектива на летние каникулы.

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