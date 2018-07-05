Театр Кариева продлил работу из-за чемпионата мира

КультураЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В дни проведения чемпионата мира по футболу Казанский Татарский государственный театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева продлил работу, сообщает пресс-служба театра.
Коллектив продолжает показывать спектакли. В репертуаре театра идут такие постановки, как «Алхимик» (Паоло Коэльо), «Отчий дом» (Туфан Миннуллин), «Галиябану» (Мирхайдар Файзи), «Башмачки» (Таззи Гиззат), «Удивительное путешествие кролика Эдварда» (Кейт Дикамилло), «Сын женится, мы разводимся» (Ильдар Юзеев).
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