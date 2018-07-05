Сборная Бельгии прилетела в Казань на матч чемпионата мира против Бразилии

Подопечные Роберто Мартинеса поборются с бразильцами за выход в полуфинал мундиаля.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Сборная Бельгии по футболу прилетела в Казань на четвертьфинальный матч чемпионата мира против бразильцев. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте бельгийской команды.

Самолет со сборной Бельгии на борту приземлился в Казани во второй половине дня 5 июля. В столице Татарстана бельгийцы проведут предматчевую пресс-конференцию. Подопечные Роберто Мартинеса выиграли свою группу на чемпионате мира, а в матче 1/8 финала обыграли японцев, уступая по ходу встречи со счетом 0:2.

Четвертьфинальный матч чемпионата мира в Казани пройдет 6 июля и станет заключительной игрой мундиаля в столице Татарстана. Игра состоится на «Казань-Арене» и начнется в 21.00 (мск).