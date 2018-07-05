Террористы заявили о подрыве американских солдат в Сирии

Достоверность сообщения о гибели американцев неизвестна.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Аффилированное с запрещенной в России и многих других странах террористической группировкой «Исламское государство»* агентство Amaq заявило о гибели четырех американских солдат в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате подрыва фугаса. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4.

Инцидент якобы имел место в селе Эн-Намлия, где вчера будто бы также погибли двое американцев при подрыве их автомобиля. Они патрулировали местность вместе с бойцами Сирийских демократических сил (SDF), состоящих из курдских и арабских отрядов.

Реальность обеих случаев не подтверждена. После разгрома ИГ* в Сирии и Ираке террористы начали сильно преувеличивать свои успехи и стали реже подтверждать свои заявления какими-либо доказательствами.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Худайфа аль-Бадри – сын самозваного халифа «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади был убит в сирийской провинции Хомс в бою с правительственными войсками.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ или ДАИШ) – международная исламистская суннитская организация, действующая преимущественно на территории Сирии и Ирака. Признано рядом стран, в том числе и РФ, а также многими международными структурами террористической организацией, деятельность которой запрещена.