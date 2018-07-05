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Татар-информ

5 июля 2018, 17:46

Политика

МВД Великобритании раскрыло подробности отравления в Эймсбери

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Отравление «Новичком» пары из Великобритании произошло за пределами территории из «дела Скрипалей».

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Отравление мужчины и женщины в Эймсбери (Великобритания) произошло за пределами территорий, фигурирующих в деле британского агента Сергея Скрипаля, пишут «Известия» со ссылкой на МВД Великобритании.

Пара соприкоснулась с нервно-паралитическим веществом «Новичок» в другом месте, а не в местах, подвергшихся химочистке после отравления Скрипалей. Пострадавшие не посещали места из «дела Скрипалей», заверил глава ведомства.

Кроме того, британские службы провели тщательную очистку всех мест в Солсбери, которые могли быть заражены. «Они совершенно безопасны», — подчеркнул Джавид.

При этом отравляющее вещество, действию которого подверглись пострадавшие, идентично тому, чем в марте отравились экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, отметили в министерстве.

Инцидент в Эймсбери произошел 30 июня. Мужчину и женщину обнаружили без сознания. В организме пострадавших обнаружили следы «Новичка».

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