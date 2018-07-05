В Казани состоится VII Форум национальных и региональных СМИ

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(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В Казани с 16 по 18 августа состоится Форум национальных и региональных средств массовой информации, сообщает организатор — Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
На форуме предлагается обсудить современное состояние и перспективы развития региональных и национальных СМИ, обмен опытом.
Программа седьмого по счету форума включает семинары по журналистскому мастерству, экскурсии для гостей, пленарное заседание с участием руководителей крупных региональных, областных, районных специализированных и национальных изданий, телерадиокомпаний, информационных агентств из более чем 30 российских субъектов. Ожидается участие более 200 делегатов.
Мероприятие проводится при поддержке Правительства РТ, под эгидой Федерального агентства по делам национальностей и входит в государственную программу «Реализация государственной национальной политики в РТ на 2014 — 2020 годы».
Пленарное заседание пройдет 17 августа в 9.00 в ГТРК «Корстон» по адресу: ул. Н.Ершова, д. 1а.
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