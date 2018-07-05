ЧП случилось одном из домов жилищного комплекса «Корона Севера».

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В московской высотке лифт с пассажиром сорвался с 40 этажа, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в доме №38/1 по улице Дыбенко в жилищном комплексе «Корона Севера» в районе Ховрино.

По данным агентства, кабина не долетела до низа шахты. Благодаря сработавшему тормозу лифт остановился на двадцатом этаже.

По предварительной информации, находившийся в подъемнике мужчина пожаловался на боли в спине, его передали врачам.

Сейчас специалисты устанавливают причину случившегося.