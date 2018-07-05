(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В московской высотке лифт с пассажиром сорвался с 40 этажа, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в доме №38/1 по улице Дыбенко в жилищном комплексе «Корона Севера» в районе Ховрино.
По данным агентства, кабина не долетела до низа шахты. Благодаря сработавшему тормозу лифт остановился на двадцатом этаже.
По предварительной информации, находившийся в подъемнике мужчина пожаловался на боли в спине, его передали врачам.
Сейчас специалисты устанавливают причину случившегося.
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