В Набережных Челнах пройдет республиканский праздник Ивана Купалы

Гостям праздника предложат плести венки, водить хоровод вокруг костра, а смельчаки смогут еще и перепрыгнуть через него.

(Набережные Челны, 5 июля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах пройдет республиканский праздник славянской культуры — Ивана Купалы.

Праздник Ивана Купалы проводится в день летнего солнцестояния. Этот поворот солнца, делящий год на две половины — летнюю и зимнюю — издревле сопровождался особым празднеством.

Обрядовый праздник проводится в Татарстане с 1996 года. Республиканский праздник пройдет на этот раз 7 июля на берегу реки Мелекеска. В программе: торжественное открытие праздника, приветствия официальных лиц и представителей украинских национально-культурных объединений, театрализованное представление с участием украинских, русских вокальных и фольклорных коллективов, а также отдельных исполнителей из Набережных Челнов, Казани, Тукаевского района.

Кроме того, на берегу Мелекески пройдут выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства, национальные игры и конкурсы. Гостям праздника предложат плести венки, водить хоровод вокруг костра, а смельчаки смогут еще и попробовать перепрыгнуть через него.