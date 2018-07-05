В Набережных Челнах пройдет республиканский праздник Ивана Купалы

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(Набережные Челны, 5 июля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах пройдет республиканский праздник славянской культуры — Ивана Купалы.
Праздник Ивана Купалы проводится в день летнего солнцестояния. Этот поворот солнца, делящий год на две половины — летнюю и зимнюю — издревле сопровождался особым празднеством.
Обрядовый праздник проводится в Татарстане с 1996 года. Республиканский праздник пройдет на этот раз 7 июля на берегу реки Мелекеска. В программе: торжественное открытие праздника, приветствия официальных лиц и представителей украинских национально-культурных объединений, театрализованное представление с участием украинских, русских вокальных и фольклорных коллективов, а также отдельных исполнителей из Набережных Челнов, Казани, Тукаевского района.
Кроме того, на берегу Мелекески пройдут выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства, национальные игры и конкурсы. Гостям праздника предложат плести венки, водить хоровод вокруг костра, а смельчаки смогут еще и попробовать перепрыгнуть через него.
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