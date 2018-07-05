Игрок сборной Бразилии Миранда: «Сборная Бельгия очень сильна в атаке»

Защитник бразильцев отметил, что его команде нужно будет играть осознанно в матче с бельгийцами.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Футболист сборной Бразилии Миранда перед четвертьфиналом чемпионата мира в Казани против сборной Бельгии заявил, что бразильцам нужно будет сыграть с умом и выложиться по максимуму в предстоящем матче.

Миранда подчеркнул, что сборная Бельгии – это не только Ромелу Лукаку в центре нападения. «У соперника очень сильная сборная в плане атаки. Чтобы остановить такого противника, нужно играть осознанно, с умом. У бельгийцев много игроков высокого качества, они могут пересекать поле по вертикали, то есть очень быстро и без лишних движений. Уверен, наша оборона будет готова к тому, чтобы остановить любую атаку. Мы играем самые трудные матчи, и завтрашний в этом смысле не станет исключением. Для того чтобы противостоять Бельгии, надо будет показать все, что мы умеем. Нам нужно сосредоточиться на 100 процентов и выложиться полностью, чтобы победить в этом матче», – заявил Миранда.

Четвертьфинальный матч чемпионата мира в Казани пройдет 6 июля и станет заключительной игрой мундиаля в столице Татарстана. За выход в полуфинал поспорят сборные Бразилии и Бельгии. Игра состоится на стадионе Kazan-Arena и начнется в 21 час по Москве.