Татарстанских туристов предупредили об эпидемии лихорадки в Кении

По данным Минздрава африканской страны, число зарегистрированных летальных случаев достигло 13.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Специалисты Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан опубликовали предостережение для туристов, планирующих поездку в Кению. С начала июня в африканской стране фиксируется вспышка опасного вирусного заболевания – лихорадки долины Рифт.

По данным Минздрава африканской страны, число зарегистрированных летальных случаев достигло 13. Начало вспышки связывается с последствиями сильных дождей и наводнений, которые создали благоприятные условия для распространения комаров – основного переносчика вируса.