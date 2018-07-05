В Казани в 2018 году врачи зафиксировали десять случаев опасных домашних родов

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(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Валерия Белова). За 2018 год врачи Казани зафиксировали 10 случаев небезопасных родов на дому. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в Управлении здравоохранения по Казани.
«При детальном разборе каждого случая родильницы указали на осознанный выбор в пользу домашних родов, в ряде случаев роды проходили в присутствии медицинского работника, представить координаты которого пациенты категорически отказались», – объяснили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Минздрава РТ.
Для сравнения, в прошлом году в столице республике 24 женщины не стали обращаться к врачам и рожали дома.
По словам врачей, рождение ребенка не в профильном медучреждении и без помощи профессиональных врачей опасно как для малыша, так и мамы.
«Рождение ребенка – процесс очень ответственный. От того, в каких условиях родится долгожданный малыш, зависит его дальнейшее здоровье и жизнь матери. Процесс родов сейчас отработан и требует присутствия не одного, а нескольких врачей. Я как специалист с многолетним стажем не рекомендую женщинам рожать на дому», – отметила заведующая женской консультацией № 3 городской клинической больницы № 7, к.м.н. Луиза Шайхутдинова.
По существующим правилам информацию о домашних родах Минздрав РТ направляет в правоохранительные органы.
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