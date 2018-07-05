Тите: «Бельгия и Бразилия играют в красивый футбол, это будет суперматч»

Наставник сборной Бразилии прокомментировал предстоящий четвертьфинал чемпионата мира в Казани.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите перед четвертьфиналом против сборной Бельгии в Казани заявил, что команды выдадут суперматч в столице Татарстана.

По словам тренера, и Бразилия, и Бельгия играют в красивый футбол. «Бельгия, как и мы, обладает творческой силой и яркими индивидуальностями. Думаю, это будет суперматч. Я не знаю и не могу знать того, что будет делать соперник. Мы смотрим на игру как на вызов – надо расти, повышать профессиональную планку. Главное – получить удовлетворения от проделанной работы, а если мы при этом еще и обыграем соперника, будет замечательно. Завтра мои парни сыграют как надо, поскольку для нас это вызов», – подчеркнул Тите.

Также тренер рассказал о здоровье своих футболистов. «Травму в последней игре получил Паулиньо, он еле ходил, сильно хромал. Но у нас есть варианты замены. Иногда я смотрю на скамейку и думаю: "Боже, это же суперигроки". Также в предстоящем матче вернется Марсело, несмотря на его физические проблемы», – добавил наставник бразильцев.

Четвертьфинальный матч чемпионата мира в Казани пройдет 6 июля и станет заключительной игрой мундиаля в столице Татарстана. За выход в полуфинал поспорят сборные Бразилии и Бельгии. Игра состоится на стадионе Kazan-Arena и начнется в 21 час по Москве.