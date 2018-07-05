В Татарстане открыли горячую линию для пострадавших клиентов «Натали Турс»

Потребитель имеет право требовать возмещения убытков, причиненных ему из-за оказания услуг ненадлежащего качества.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). После размещения на официальном сайте «Натали Турс» объявления об аннулировании всех забронированных и оплаченных туров Управление Роспотребнадзора по РТ запустило горячую линию для пострадавших клиентов туроператора. Специалисты готовы проконсультировать тех, кто воспользовался услугами компании, по вопросам прав потребителей, помочь получить экстренную помощь и возместить убытки.

Необходимые консультации и разъяснения можно получить по телефонам горячей линии: 8(432)238-35-09 и Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан: (843) 221-90-16.

В случае объявления о приостановке деятельности в связи с невозможностью исполнить обязательств по заключенным договорам на оказание туристских услуг обязанность по возврату денежных средств, уплаченных туристом, в соответствии с законодательством, возлагается на организацию, застраховавшую гражданскую ответственность туроператора, либо организацию, предоставившую банковскую гарантию. Также потребитель имеет право требовать возмещения убытков, причиненных ему вследствие оказания услуг ненадлежащего качества, и возмещения морального вреда.

Если потребителям будет отказано в удовлетворении законных требований, управление готово обратиться с исками в суд в защиту их прав, уточнили в пресс-службе надзорного органа.