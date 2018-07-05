В Казани снесут четыре аварийных дома

Сносу подлежат многоквартирные дома в Кировском, Московском, Вахитовском и Приволжском районах города.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В Казани снесут четыре многоквартирных дома, которые признаны аварийными. Соответствующая информация размещена в сборнике документов исполкома столицы Татарстана.

Сносу подлежат дом № 14 по улице Ватутина, дом № 46 по улице Новостройки, дом № 29 по улице Хасана Туфана и дом № 8 по улице Окраинная.

Ответственность за снос и безопасность граждан вблизи указанных домов обеспечат администрации Кировского и Московского районов, а также Вахитовского и Приволжского районов города.