Главный тренер сборной Бразилии прокомментировал симуляции Неймара

Тите считает, что поведение нападающего сборной Бразилии на поле – его личное дело.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер сборной Бразилии Тите на пресс-конференции перед четвертьфиналом чемпионата мира в Казани прокомментировал поведение Неймара на футбольном поле.

На ЧМ-2018 в России нападающий сборной Бразилии подвергается критике за постоянные симуляции на футбольном поле. «Я рад, что он играет на максимальном уровне своих возможностей. Это не только дриблинг и работа с мячом, но и контратака, работа в обороне. Он много дает нашей команде, отбирает мячи, создает пространство в атаке. У него есть принадлежность к коллективу, он чувствует себя частью команды. А все остальное – его личное дело», – подчеркнул Тите.

«Не надо особо разбираться в футболе, чтобы понять, что ему есть куда расти. Мы следим за его игрой, он много работает. Он заплатил большую цену за то, чтобы попасть сюда, у него были серьезные травмы. Ему приходится много работать, чтобы играть. Он быстро восстанавливается, это суперигрок», – добавил наставник бразильцев.

Четвертьфинальный матч чемпионата мира в Казани пройдет 6 июля и станет заключительной игрой мундиаля в столице Татарстана. За выход в полуфинал поспорят сборные Бразилии и Бельгии. Игра состоится на стадионе Kazan-Arena и начнется в 21 час по Москве.