Кремль отказался комментировать слухи о присвоении Кириенко звания Героя России

Рекомендуем
(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Кремль отказался комментировать сообщения СМИ о том, что первому замглавы администрации Президента Сергею Кириенко якобы присвоили звание Героя России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
«Без комментариев», — заявил представитель Кремля.
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что закрытым указом Президента РФ Сергей Кириенко был удостоен высокого звания за развитие атомной отрасли.
Подопечные Роберто Мартинеса поборются с бразильцами за выход в полуфинал мундиаля.
На форуме предлагается обсудить современное состояние и перспективы развития региональных и национальных СМИ, обмен опытом.
Майдан и прилегающая территория на время матча будут перекрыты для транспорта и объявляются безалкогольной зоной.
Блюдо «Жаркая Цыпочка по-пекински со съедобной скорлупой под ананасовым соусом» приготовят на самом большом мангале в мире.
Женщины в ущерб здоровью сознательно отказывались от медицинской помощи.
Защитник бразильцев отметил, что его команде нужно будет играть осознанно в матче с бельгийцами.
Потребитель имеет право требовать возмещения убытков, причиненных ему из-за оказания услуг ненадлежащего качества.
Наставник сборной Бразилии прокомментировал предстоящий четвертьфинал чемпионата мира в Казани.
Тите считает, что поведение нападающего сборной Бразилии на поле – его личное дело.
По мнению главного тренера сборной Бразилии, именно психологическое состояние игроков во многом определяет результат.
Злоумышленники представляются гражданам сотрудниками МЧС или газовой службы.
По мнению Тите, серии пенальти не отражают положение дел на футбольном поле.
Самый дорогой комплект одежды, который продают на сайте объявлений, стоит почти 20 тыс. рублей.
Творческий коллектив исполнил музыкальные композиции на национальных инструментах.
Гестационная живопись предполагает нанесение рисунка на живот беременной женщины.
05 июляБрат четырехсотбалльника по ЕГЭ Руслана Салимгареева: “Он не ожидал, что получит высшие баллы”
05 июляУчастник казанского фестиваля «Белая сирень» Дмитрий Маслеев: Превратить фортепиано из первого инструмента для пыток в удовольствие