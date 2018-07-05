Кремль отказался комментировать слухи о присвоении Кириенко звания Героя России

В СМИ сообщалось, что Кириенко закрытым указом Президента был удостоен высокого звания за развитие атомной отрасли.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Кремль отказался комментировать сообщения СМИ о том, что первому замглавы администрации Президента Сергею Кириенко якобы присвоили звание Героя России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Без комментариев», — заявил представитель Кремля.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что закрытым указом Президента РФ Сергей Кириенко был удостоен высокого звания за развитие атомной отрасли.