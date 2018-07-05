Тите назвал психологию главным фактором успеха на чемпионате мира по футболу

По мнению главного тренера сборной Бразилии, именно психологическое состояние игроков во многом определяет результат.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер сборной Бразилии Тите перед четвертьфиналом чемпионата мира в Казани заявил, что психологическое состояние игроков является главным фактором успеха на мундиале.

Наставник «пентакампеонов» отметил, что перед ответственным матчем важно сохранять холодную голову. «Мы должны разумно подходить к игре, не должно быть ни эйфории, ни страха перед противником. Не нужно бояться поражения. Мы должны быть готовы психологически и физически. Самый большой вызов чемпионата мира – это психологическое давление. И этому надо сопротивляться. Мы будем играть с холодной головой, сосредоточимся на себе. Болельщики ждут многого, и они имеют на это право. От нас ждет многого вся страна», – подчеркнул главный тренер.

Четвертьфинальный матч чемпионата мира в Казани пройдет 6 июля и станет заключительной игрой мундиаля в столице Татарстана. За выход в полуфинал поспорят сборные Бразилии и Бельгии. Игра состоится на стадионе Kazan-Arena и начнется в 21 час по Москве.