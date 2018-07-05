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Татар-информ

5 июля 2018, 21:44

Экономика и финансы

Госдума хочет обложить акцизом кальянные смеси

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Законопроект о введении акцизов на смеси для кальяна принят Госдумой в первом чтении.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Депутаты Госдумы одобрили проект закона о введении акциза на кальянные смеси в первом чтении, сообщает РИА Новости.

Согласно законопроекту, кальянные смеси обложат акцизом с 2019 года, когда он составит 457 рублей за килограмм. В 2020 году его планируется поднять до 476 рублей, а в 2012 он вырастет до 495 рублей.

Речь идет о многокомпонетной смеси, предназначенной для использования в кальяне посредством парения или курения. Такая смесь изготовлена из нерастворимой части нетабачного сырья, без добавления никотина и с добавлением иных жидких, водорастворимых пищевых или непищевых вкусо-ароматических компонентов. 

Поскольку безникотиновые смеси для кальяна не являлись подакцизным товаром, вопрос об их доступности не стоял. В то же время по этой причине распространено производство некачественных подделок.

Ранее Минздрав предложил запретить курить кальяны и вейпы в кафе и ресторанах. Ведомство хочет снизить к 2022 году число курящих до 25 процентов.

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