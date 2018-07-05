Главный тренер сборной Бразилии раскритиковал серии пенальти на чемпионатах мира

По мнению Тите, серии пенальти не отражают положение дел на футбольном поле.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер сборной Бразилии Тите перед четвертьфиналом чемпионата мира в Казани на пресс-конференции заявил, что выступает против серий пенальти в футболе.

В плей-офф чемпионата мира в случае ничьей в основное время назначаются два тайма по 15 минут, а затем, если потребуется, серия пенальти. «Это очень сложно пережить тренеру. Я считаю, что матч не должен заканчиваться серией пенальти, это не отражает положение дел на поле. Это ненормальный результат, нужно придумать что-то другое для определения победителя. Мне пенальти не нравятся. Тем не менее мы тренируем пенальти – в первую очередь это связано с контролем эмоций у игроков», – отметил Тите.

Четвертьфинальный матч чемпионата мира в Казани пройдет 6 июля и станет заключительной игрой мундиаля в столице Татарстана. За выход в полуфинал поспорят сборные Бразилии и Бельгии. Игра состоится на стадионе Kazan-Arena и начнется в 21 час по Москве.