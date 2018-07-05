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МЧС Татарстана предупреждает о мошенниках, продающих пожарные датчики в шесть раз дороже

Татар-информ

5 июля 2018, 16:41

Происшествия

МЧС Татарстана предупреждает о мошенниках, продающих пожарные датчики в шесть раз дороже

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Фото: mchs.tatarstan.ru

Злоумышленники представляются гражданам сотрудниками МЧС или газовой службы.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). МЧС Татарстана предупреждает о мошенниках, которые продают пожарные датчики по завышенным ценам, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Злоумышленники совершают обходы, представляются сотрудниками МЧС или газовой и просят жильцов впустить их в квартиру, чтобы якобы проверить пожарную безопасность и провести инструктаж, а затем рекомендуют им приобрести пожарные извещатели или датчики утечки газа.

Лжесотрудники МЧС составляют договор от имени частных фирм, а за установку одного датчика берут от полутора до трех тысяч рублей, хотя его розничная цена не превышает 500 рублей и установить его можно самостоятельно при помощи пары шурупов или скотча.

Отметим, что с 2016 года в Татарстане проводится акция по бесплатному оснащению жилья автономными пожарными извещателями в жилищах семей, находящихся в социально опасном положении, а также в домах многодетных семей и инвалидов. Установкой извещателей занимается общественная организация «Всероссийское добровольное пожарное общество».

ГУ МЧС России по РТ напоминает, что сотрудники ведомства при проведении проверок должны находиться в форменной одежды и обязаны предоставить служебное удостоверение. Помимо этого, МЧС не занимается продажей какого-либо оборудования, в том числе противопожарного.

В случае обнаружения подозрительных лиц, выдающих себя за сотрудников МЧС или газовой службы, предлагающих приобрести противопожарное оборудование, необходимо позвонить «102» для принятия мер по пресечению незаконной деятельности.

 

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