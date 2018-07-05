На пяти казанских улицах перекрыли движение из-за ремонта дорог

До конца лета не получится проехать по улицам Курчатова, Галеева, Ломжинской, Динмухаметова и Транспортной.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В Казани временно ограничили автомобильное движение по улицам Курчатова, Бари Галеева, Ломжинская, Гали Динмухаметова и Транспортная, сообщает пресс-служба мэрии.

Движение закрыто из-за ремонтных работ проезжей части.

До 21 августа нельзя будет проехать по ул. Курчатова, на участке от ул. Латышских Стрелков до ул. Карбышева; по ул. Бари Галеева; по ул. Ломжинская, на участке от пр. Победы до ул. Юлиуса Фучика.

До 28 августа будет ограничено движение транспорта по ул. Гали Динмухаметова, на участке от ул. Завойского до Ноксинского Спуска.

До конца октября движение перекроют по ул. Транспортная, на участке от ж.м. Аки до СНТ «Белянкино».