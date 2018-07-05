Тимошенко: Порошенко пытается отменить президентские выборы

Выборы Президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко пытается договориться с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, чтобы ввести военное положение и продолжить возглавлять государство еще один срок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего Премьер-министра Украины Юлию Тимошенко.

Выборы Президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. Во время военного положения проводить в стране выборы нельзя.

По словам Тимошенко, начался глубокий переговорный процесс с теми, кто якобы возглавляет ЛНР, ДНР, и Порошенко хочет инициировать начало большой войны, чтобы были захвачены дополнительные территории Украины.

«И на этом он хочет вводить военное положение и не проводить выборы в принципе», — сказала Тимошенко в эфире «UA: Первый».