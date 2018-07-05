В казанском пресс-центре ЧМ прошел флешмоб Госансамбля фольклорной музыки РТ

Творческий коллектив исполнил музыкальные композиции на национальных инструментах.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В казанском пресс-центре чемпионата мира по футболу прошел флешмоб Государственного ансамбля фольклорной музыки Республики Татарстан под управлением народного артиста РТ Айдара Файзрахманова.

Ансамбль исполнил музыкальные композиции на таких национальных инструментах, как гармонь, саз, думбра, давыл, кубыз и курай. Творческий коллектив объединил в одном масштабном номере исполнение татарских народных песен и танцев.

За последние 17 лет, которые Айдар Файзрахманов руководит коллективом, ансамбль успел побывать в 40 странах. Это уникальная фольклорная группа, которая одновременно и поет, и танцует, отметил он.

«Я всегда говорю, что мы работаем на основе фольклорного материала, не имея в репертуаре ни одного авторского произведения. Чтобы это было интересно публике любой категории и нации, надо подавать это в таком виде», – подчеркнул руководитель ансамбля.