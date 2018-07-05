Росстат: Самые богатые получают в 15 раз больше самых бедных

Руководитель Росстата назвал разницу в доходах состоятельных и нищих россиян.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Разница в доходах богатейших и беднейших жителей России держится на уровне прошлых лет и составляет 15,3 раза. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на руководителя Росстата Александра Суринова.

«Соотношение между средним душевым доходом десяти процентов самых богатых и десяти процентов самых бедных держится примерно на одном уровне. В 2015 году – 15,7 раза, в 2016-м – 15,5 раза, в 2017 году, по предварительной оценке, – 15,3 раза», – приводит издание слова Суринова.

Глава Росстата отметил, что существует и другая методика. Так, например, разницу в доходах можно определить через соотношение между доходом самого бедного из десяти процентов самых богатых и самого богатого среди десяти процентов самых бедных. Такая характеристика более устойчива: в 2015 году этот показатель равнялся 7,1 раза, в 2016-м был таким же, в 2017-м же, по предварительной оценке, снизился до семи раз.

Ранее агентство Bloomberg подсчитало, как долго смогли бы проработать правительства разных государств, если бы расходы бюджета из своего кармана оплачивал богатейший в стране человек. Аналитики пришли к выводу, что миллиардер Алексей Мордашов смог бы содержать Россию две недели.