Росстат: Самые богатые получают в 15 раз больше самых бедных

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(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Разница в доходах богатейших и беднейших жителей России держится на уровне прошлых лет и составляет 15,3 раза. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на руководителя Росстата Александра Суринова.
«Соотношение между средним душевым доходом десяти процентов самых богатых и десяти процентов самых бедных держится примерно на одном уровне. В 2015 году – 15,7 раза, в 2016-м – 15,5 раза, в 2017 году, по предварительной оценке, – 15,3 раза», – приводит издание слова Суринова.
Глава Росстата отметил, что существует и другая методика. Так, например, разницу в доходах можно определить через соотношение между доходом самого бедного из десяти процентов самых богатых и самого богатого среди десяти процентов самых бедных. Такая характеристика более устойчива: в 2015 году этот показатель равнялся 7,1 раза, в 2016-м был таким же, в 2017-м же, по предварительной оценке, снизился до семи раз.
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