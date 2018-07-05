В казанском поселке Мирный 6 июля отключат свет

С 9 до 17 часов жители частного сектора останутся без электричества.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Завтра, 6 июля, в поселке Мирный Приволжского района Казани не будет электричества, сообщает пресс-служба мэрии.

Света не будет из-за ремонта линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций, а также техобслуживания распределительных сетей.

Свет отключат с 9.00 до 17.00 в частном секторе по улицам: Аральская 1-я, 2-я, Календарная, Кулаевская, Мелитопольская, Селькоров , Счастливая и Черниговская.