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Татар-информ

5 июля 2018, 16:20

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Беременные челнинки нарисовали на своих животах мяч, Забиваку и звезд футбола

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Фото: mzrt-kdmc.ru

Гестационная живопись предполагает нанесение рисунка на живот беременной женщины.

(Набережные Челны, 5 июля, «Татар-информ»). Беременные жительницы Набережных Челнов нарисовали на своих животах мяч, Забиваку и звездных футболистов, сообщает пресс-служба Камского детского медицинского центра.

Будущие мамы решили поддержать сборную России по футболу необычным способом. На их животах появились изображения на футбольную тематику.

Сеанс боди-арта для челнинок организовал добровольческий центр «Волонтер», пригласивший художников и фотографов. Участие в ней смогли принять пациентки, находящиеся на лечении в отделении патологии беременности. На их животах появились изображения футбольных мячей, Забиваки, Кубка Мира по футболу и известных футболистов.

Новое направление в боди-арте, гестационная живопись, предполагает нанесение рисунка на живот беременной женщины. Зародилось оно в Англии, но теперь стало популярным и в России. В работе используются только безопасные краски.

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