Беременные челнинки нарисовали на своих животах мяч, Забиваку и звезд футбола

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: mzrt-kdmc.ru
(Набережные Челны, 5 июля, «Татар-информ»). Беременные жительницы Набережных Челнов нарисовали на своих животах мяч, Забиваку и звездных футболистов, сообщает пресс-служба Камского детского медицинского центра.
Будущие мамы решили поддержать сборную России по футболу необычным способом. На их животах появились изображения на футбольную тематику.
Сеанс боди-арта для челнинок организовал добровольческий центр «Волонтер», пригласивший художников и фотографов. Участие в ней смогли принять пациентки, находящиеся на лечении в отделении патологии беременности. На их животах появились изображения футбольных мячей, Забиваки, Кубка Мира по футболу и известных футболистов.
Новое направление в боди-арте, гестационная живопись, предполагает нанесение рисунка на живот беременной женщины. Зародилось оно в Англии, но теперь стало популярным и в России. В работе используются только безопасные краски.
Матч Бельгия — Бразилия пройдет на стадионе «Казань Арена» в 21:00 по московскому времени.
Подопечные Роберто Мартинеса поборются с бразильцами за выход в полуфинал мундиаля.
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Майдан и прилегающая территория на время матча будут перекрыты для транспорта и объявляются безалкогольной зоной.
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Наставник сборной Бразилии прокомментировал предстоящий четвертьфинал чемпионата мира в Казани.
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