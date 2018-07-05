Фильм «Мулла» покажут в Челябинской области на «Расулевских чтениях»

Темой седьмой ежегодной конференции станет «Ислам в истории и современной жизни России».

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). 6 июля в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Расулевские чтения» делегация кинематографистов из Татарстана представит фильм «Мулла» в Троицке, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.



Киноленту по мотивам Туфана Миннуллина представят режиссер фильма «Мулла» Рамиль Фазлиев, автор идеи фильма Марат Ахметшин, а также исполнительница главной роли Гузель Гафарова.



Темой седьмой ежегодной конференции станет «Ислам в истории и современной жизни России». По мнению организаторов мероприятия, фильм «Мулла» отвечает целям и задачам мероприятия: социализация ислама и обсуждение вопросов духовного и идеологического взаимодействия разных культур в XXI веке.