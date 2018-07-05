В Казани хотят снести точки по продаже кваса

В список объектов под снос попали более 20 торговых павильонов, среди которых есть сезонные ларьки и шиномонтажные мастерские.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В Казани хотят снести 26 торговых объектов, среди которых есть точки по продаже кваса. Соответствующее распоряжение исполкома города от 29 июня опубликовано в вышедшем сегодня сборнике документов и правовых актов столицы РТ.

Так, под снос попали торговые павильоны по продаже кваса, расположенные рядом со зданиями по следующим адресам: пр. Х. Ямашева, д. 19б, ул. Боевая, д. 120 и пр. Победы, д. 50а. Демонтажу подлежат и шиномонтажные мастерские.

Торговые павильоны должны снести с 6 по 10 июля этого года.