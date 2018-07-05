В Казани мужчину судят за ограбление ювелирного магазина

Прокурор попросил суд назначить обвиняемому семь с половиной лет колонии строгого режима.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня перед Московским районным судом предстал 26-летний Роман Разумов, который в марте этого года ограбил ювелирный магазин на 380 тысяч рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Разумов зашел в магазин со словами: «Это ограбление!», пригрозил продавцам чем-то, похожим на оружие. Как выяснило позже следствие, это был нерабочий газовый пистолет.

Испуганные сотрудники магазина спрятались за прилавок. В это время парень с оружием разбил витрины и забрал украшения. Молодому человеку удалось скрыться, но уже на следующее утро полицейские его задержали.

Разумова обвинили в разбое. Он оплатил стоимость разбитых витирн, вернул похищенные драгоценности и возместил моральный вред.

На судебный процесс приехала мать обвиняемого. Женщина постаралась сесть как можно ближе к сыну, сильно нервничала, а потом и вовсе не смогла сдержать слез.

Обвинитель настаивает на минимальном по этой статье наказании – семи с половиной годам колонии строгого режима.

«Санкция статьи за совершенное преступление начинается от семи лет. У него есть очень много смягчающих обстоятельств – он активно способствовал раскрытию преступления, показал, где хранилось похищенное, возместил ущерб и вред потерпевшему», – объяснил прокурор Уразбаев.

Сам Разумов такую меру наказания считает слишком строгой и просит назначить ему условный срок, однако такой вид наказания за разбой не предусмотрен законом.

Защитник попросил суд переквалифицировать обвинение на грабеж, ссылаясь на показания одного из свидетелей, который заявил, что у Разумова есть постоянная работа, в Казани он живет уже четыре года. Пока не ясно, что именно толкнуло молодого человека на преступление.

Пока суд опрашивает свидетелей. Следующее заседание состоится 11 июля.