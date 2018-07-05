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В Казани мужчину судят за ограбление ювелирного магазина

Татар-информ

5 июля 2018, 15:58

Культура

XVIII Федеральный Сабантуй пройдет в Чебоксарах

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7 июля на Красной площади Чебоксар ожидается приезд более полутысячи представителей татарских общественных организаций из 41 региона РФ.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). 6 и 7 июля в столице Чувашии пройдет XVIII Федеральный Сабантуй, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

6 июля состоится концерт мастеров искусств РТ и прием от имени Президента Татарстана в Чувашском государственном театре оперы и балета.

В фойе театра будет работать выставка художественных промыслов РТ. На сцене выступят Госансамбль песни и танца РТ, солисты Диляра Палатова, Карина Зиганшина, Зарина Вильданова, Рамиль Айметдинов, Азат Абитов, трио «Болгар кызлары».

Гости концерта также смогут увидеть выступления Чувашского государственного академического ансамбля песни и танца, народного ансамбля песни и танца «Мишар», вокального ансамбля «Ялкын», детского ансамбля «Тамчы».

7 июля на Красной площади Чебоксар ожидается приезд более полутысячи представителей татарских общественных организаций из 41 региона РФ. В праздничных мероприятиях примут участие главы Татарстана и Чувашии – Рустам Минниханов и Михаил Игнатьев.

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