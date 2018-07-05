Утонувший в реке Зай мужчина страдал тяжелой болезнью, но отправился рыбачить один

Тело 52-летнего рыбака обнаружили неподалеку от поселка Утяшино.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Утонувший Заинском районе мужчина страдал тяжелой болезнью, но отправился рыбачить один, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее агентство сообщало, что накануне вечером 52-летний житель села Савалеево утонул в реке Зай в неподалеку от поселка Утяшино. Его вещи нашли на берегу водоема.

На месте работали сотрудники Заинского ПСГ, полицейские и спасатели-водолазы ЗПСО №6.

Сотрудники МЧС путем траления исследовали две тысячи квадратных метров реки. Рыбака они обнаружили в 1200 метрах от предполагаемого места ловли рыбы на поверхности воды – тело мужчины зацепилось за корягу в двух метрах от берега.