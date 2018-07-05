FIFA перенесла тренировку сборной Бразилии с Kazan-Arena, чтобы сберечь поле

Команда Бельгии провела тренировку заранее, на своей базе в подмосковном Дедовске.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Международная федерация футбола (FIFA) перенесла тренировку сборной Бразилии перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира с командой Бельгии со стадиона Kazan-Arena, чтобы сохранить хорошее состояние поля перед игрой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Как правило, на мундиале любая команда имеет право один раз потренироваться на стадионе, который примет игру с их участием. Однако бельгийцы провели тренировку заранее – сегодня утром на своей базе в подмосковном Дедовске.

Бразильцы же теперь проведут тренировку сегодня на Центральном стадионе, в 17.30 по Москве.

Четвертьфинальный матч чемпионата мира в Казани 6 июля станет заключительной игрой мундиаля в столице Татарстана. За выход в полуфинал поспорят сборные Бразилии и Бельгии. Встреча состоится на стадионе Kazan-Arena и начнется в 21 час по московскому времени.