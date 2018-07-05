После мундиаля Ростуризм ожидает увеличения турпотока в Россию на 14 – 18 процентов

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Фото: архив/Рамиль Гали
(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). По предварительным оценкам, рост туристического потока в Россию после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года может составить от 14 до 18 процентов. Об этом на пресс-конференции, организованной в городском пресс-центре Москвы в формате видеомоста, сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов.
По его словам, даже если рост составит 10 процентов, это будет очень хороший показатель.
«Поэтому мы ожидаем серьезного постчемпионатного наследия с точки зрения увеличения въездного туристического потока. Собственно, мы уже можем констатировать, что проведение ЧМ-2018 создало очень качественную туристическую инфраструктуру, которая будет активно использоваться туристами и нашей страны при путешествиях по Российской Федерации», – заключил глава Ростуризма.
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