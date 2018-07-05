«Особенные» атлеты станут флагоносцами на четвертьфинале ЧМ в Казани

Подростки с ограниченными возможностями здоровья вынесут флаги сборных перед началом матча Бразилия — Бельгия.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Атлеты с ограниченными возможностями здоровья станут флагоносцами на матче Бразилия — Бельгия, который пройдет на «Казань Арене» 6 июля, сообщает партнер акции.

На поле выйдут подростки из Пестречинской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья Эдуард Альмиев и Даниил Щербаков. Они вынесут флаги национальных сборных Бразилии и Бельгии. Эдуард намерен професссионально заняться футболом, а Даниил занимается столярным делом и является победителем в номинации «Профессия "Столяр"» в Республиканском конкурсе профессионального мастерства.

Уникальный шанс «особенным» подросткам предоставят во время Антидискриминационных дней FIFA, которые отмечаются 6 — 7 июля. Его удостоятся также дети с ограниченными возможностями здоровья в Самаре, в Санкт-Петербурге и в Москве.

Четверо атлетов Специальной Олимпиады уже приняли участие в матче между Швецией и Кореей в Нижнем Новгороде и в матче одной восьмой в Ростове-на-Дону, а юная спортсменка с синдромом Дауна Ангелина Макарова вынесла монетку судье на матче открытия 14 июня.