Ученые Татарстана разработали штаммы против стрессов сельхозкультур

Засуха, заморозки, инфекционные болезни снижают урожайность сельскохозяйственных культур на 30 – 50 процентов.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В Татарстане разработали оригинальные штаммы для создания биопрепаратов по контролю за стрессами растений. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Под стрессами растений понимаются засуха, заморозки, инфекционные болезни и т.д. Все это снижает урожайность сельскохозяйственных культур на 30 – 50 процентов.

В разработке штаммов участвовали ученые Казанского государственного аграрного университета, Казанского федерального университета, специалисты Регионального инжинирингового центра биотехнологий РТ и др.

«При обработке семян экспериментальными штаммами у растений лучше развивалась корневая система, снижалось поражение корневыми гнилями, отсутствовали листовые болезни, отмечалось интенсивное продуктивное кущение, увеличивалась площадь листьев», – говорится в сообщении пресс-службы.

Теперь ученые планируют создать на базе экспериментальных штаммов новые биологические препараты и адаптогены для сельхозкультур.