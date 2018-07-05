Госдума РФ раскрыла зарплаты депутатов

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(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Государственная дума России официально раскрыла размер зарплат и пенсий депутатов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
В 2018 году средняя зарплата депутата составляет 399,3 тыс. рублей без учета 13-процентного подоходного налога. Однако по указу Президента РФ она начисляется с понижением на 10 процентов. Таким образом, после уплаты налогов депутаты получили 338 тыс. рублей.
Размер пенсии зависит от стажа депутата. Вознаграждение, от которого исчисляется доплата к пенсии, с учетом индексаций составляет 84,8 тыс. рублей. Размер пенсии составляет 46,6 тыс. рублей при исполнении обязанностей в течение 5 — 10 лет. Для тех, кто был депутатом дольше 10 лет, пенсия составляет 63,6 тыс. рублей. Прибавка не полагается тем, кто отработал в Госдуме меньше пяти лет.
До 2017 года пенсия начислялась по-другому. Сумма пенсии и доплаты для тех, кто был депутатом от года до трех, составляла 55 процентов от денежного вознаграждения депутата. Для тех, кто был депутатом более трех лет, — 75 процентов от денежного вознаграждения депутата ГД. Те, у кого уже было право на эту доплату до изменения законодательства, сохранили его.
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