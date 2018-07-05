Ак Барс Банк запускает программу лояльности для держателей карт Visa

Программа лояльности подключается дистанционно, без перевыпуска карты и посещения отделения банка.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Ак Барс Банк первым в России объявляет о запуске мотивационного сервиса для клиентов – держателей карт VISA. Новый сервис позволяет клиентам выбрать программу поощрения одной из крупнейших федеральных сетей партнеров и привязать ее к своей карте для получения бонусных баллов этой программы за безналичные покупки.

В зависимости от выбора, можно копить баллы компаний S7 Airlines, «Перекресток», «Аптека 36,6», «Горздрав» и «Альфастрахование» и соцсети «Одноклассники». Пользователь может по желанию менять сеть, но не чаще одного раза в месяц. Программа лояльности подключается дистанционно, без перевыпуска карты и посещения отделения банка. В акции участвуют карты категории Visa Classic, Visa Unembossed, Visa Gold и Visa Platinum (за исключением карт Evolution) без встроенного кэшбэка. В дальнейшем сервис будет доступен и держателям других карт банка.

«Мы реализовали программу лояльности нового поколения, которая дает клиенту возможность самому выбирать наиболее интересные для него бонусы, и обеспечили возможность их получения. Для этого держатель карты должен в два клика зарегистрироваться на сайте программы лояльности банка и привязать к своей карте выбранную программу поощрения партнера. Со следующего дня за безналичные покупки по своей карте он начнет накапливать бонусы выбранного партнера: например, мили S7, баллы "Клуба Перекресток", "ОК-и" в "Одноклассниках" и так далее. Бонусы зачисляются на счет участников программ по итогам календарного месяца» – прокомментировал новацию руководитель направления по развитию лояльности Ак Барс Банка Ринат Шакирзянов.

Узнать более подробную информацию и зарегистрировать свою карту Visa в программе лояльности можно на сайте банка по адресу – https://points.akbars.ru/?_ga=2.3521590.704790629.1530785352-649271540.1526635722.

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