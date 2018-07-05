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Татар-информ

5 июля 2018, 16:31

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

В Казани волонтеры хотят нажиться на продаже формы ЧМ-2018

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Самый дорогой комплект одежды, который продают на сайте объявлений, стоит почти 20 тыс. рублей.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Казанские волонтеры чемпионата мира по футболу пытаются продать форму, в которой отработали на мундиале. Объявления появились на специализированном сайте.

Так, самый дорогой комплект экипировки оценили в 20,5 тыс. рублей. По описанию в него входят бейсболка, футболка, кофта, штаны-шорты, ветровка, небольшая сумка, рюкзак, кеды. 

скриншот с avito.ru

Есть и более дешевые варианты. Например, полный комплект продают за 13 тыс. рублей. Владелец надевал форму шесть раз. Именно столько матчей ЧМ-2018 в общей сложности примет Казань.

Униформа предоставлялась волонтерам бесплатно. Как отмечается на Туристическом портале ЧМ-2018 в России, экипировка остается «уникальным сувениром и памятью на всю жизнь».

В 2016 году через Интернет продавали автомобиль BMW X6, полученный за победу на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

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