Сорок процентов россиян признали образование соответствующим международным стандартам

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). По данным исследования ВЦИОМ, 40 процентов жителей России считают, что школы и вузы дают образование, соответствующее общепринятым международным стандартам. Ранее подобное мнение высказывали 25 процентов россиян, сообщает Минобрнауки РТ.
Около 52 процентов респондентов опроса ВЦИОМ отметили снижение субъективности при оценке школьных знаний благодаря ЕГЭ.
Согласно анализу обращений, которые поступили на горячую линию и линию доверия ЕГЭ в этом году, у родителей и школьников нет критических замечаний к единому госэкзамену. Вопросы возникают по итоговой аттестации в 9-х классах, тем не менее система оценивается профессиональным сообществом как объективная. Кроме того, с учетом мнения населения она будет усовершенствована в дальнейшем.
Около 57 процентов опрошенных заявили, что одаренные дети из отдаленных уголков страны получили возможность учиться в престижных вузах благодаря ЕГЭ. Многих высокобалльников ЕГЭ привлекает возможность остаться в своем регионе и поступить в крупные региональные вузы.
Следующая новость
Рейтинг составлен по результатам опроса туристов в социальных сетях.
В новом сезоне тренерский штаб УНИКСА продолжит работу в полном составе.
Режиссером ленты выступил Егор Баранов, снявший ранее фильм «Гоголь. Вий».
В городе создается автономная некоммерческая организация по сохранению объектов культурного наследия.
Главный тренер сборной Бельгии подчеркнул, что для победы в четвертьфинале мундиаля его команде надо быть самими собой.
На встрече были затронуты важные вопросы на различные темы для малого и среднего бизнеса.
Нападающий сборной Бельгии отметил, что результаты команды всегда должны стоять превыше личных.
Форвард сборной Бельгии прокомментировал предстоящий четвертьфинал чемпионата мира против команды Бразилии.
Памятник сделан из черного металла в форме земного шара, окутанного железными решетками, голуби воплощают мир и надежду на светлое будущее.
Предупреждение Гидрометцентра Татарстана актуально с 5 по 10 июля.
В репертуаре театра идут такие постановки, как «Алхимик», «Отчий дом», «Галиябану», «Башмачки», «Удивительное путешествие кролика Эдварда».
Мастера японской кухни собрали арену весом в 85 килограммов.
Награждение состоялось в Риме на международной конференции в области гравитационной физики Marcel Grossmann Meeting.
Сносу подлежат многоквартирные дома в Кировском, Московском, Вахитовском и Приволжском районах города.
Трое жителей столицы Татарстана сыграли за российские команды в двух возрастных категориях.
05 июляБрат четырехсотбалльника по ЕГЭ Руслана Салимгареева: “Он не ожидал, что получит высшие баллы”
05 июляУчастник казанского фестиваля «Белая сирень» Дмитрий Маслеев: Превратить фортепиано из первого инструмента для пыток в удовольствие