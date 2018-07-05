Сорок процентов россиян признали образование соответствующим международным стандартам

Ранее 25 процентов жителей России считали, что образование в школах и вузах соответствует международным стандартам.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). По данным исследования ВЦИОМ, 40 процентов жителей России считают, что школы и вузы дают образование, соответствующее общепринятым международным стандартам. Ранее подобное мнение высказывали 25 процентов россиян, сообщает Минобрнауки РТ.



Около 52 процентов респондентов опроса ВЦИОМ отметили снижение субъективности при оценке школьных знаний благодаря ЕГЭ.



Согласно анализу обращений, которые поступили на горячую линию и линию доверия ЕГЭ в этом году, у родителей и школьников нет критических замечаний к единому госэкзамену. Вопросы возникают по итоговой аттестации в 9-х классах, тем не менее система оценивается профессиональным сообществом как объективная. Кроме того, с учетом мнения населения она будет усовершенствована в дальнейшем.



Около 57 процентов опрошенных заявили, что одаренные дети из отдаленных уголков страны получили возможность учиться в престижных вузах благодаря ЕГЭ. Многих высокобалльников ЕГЭ привлекает возможность остаться в своем регионе и поступить в крупные региональные вузы.