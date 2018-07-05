Белицкая: «Накануне вечером поменяли эскиз граффити Неймара»

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Султан Исхаков
(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства Казани, начальник отдела городского дизайна Жанна Белицкая прокомментировала появление граффити Неймара на стене одной из школ города.
Изображение бразильца нарисовали прямо перед приездом пятикратных чемпионов мира в Казань на матч четвертьфинала чемпионата мира. «Мы предполагаем, что это здание будет видно из окон Неймара, поэтому выбрали его. Эскиз Неймара у нас появился только вчера в 21.00. Сначала был один эскиз, но нашего автора он перестал удовлетворять. Я считаю, это очень хорошее качество, когда художник не останавливается на достигнутом и критично относится к своим работам. Поэтому мы вчера в 21.00 поменяли эскиз», – отметила Белицкая.
При этом начальник отдела городского дизайна не увидела связи между граффити Роналду и Месси в Казани и их неудачным выступлением на чемпионате мира. По ее словам, она очень переживала за сборную Аргентины. «Мы желаем побед всем участником этого чемпионата мира. Конечно, нужны удача и везение, это тоже в любой игре имеет место быть. На самом деле нам жаль – я болела и за Аргентину, и за Португалию, но так случилось. По данным СМИ, именно Бразилия показывает самый результативный футбол, поэтому все шансы на победу у них есть. Хотя и команде Бельгии мы тоже желаем удачи», – подчеркнула Белицкая.
Четвертьфинальный матч чемпионата мира в Казани пройдет 6 июля и станет заключительной игрой мундиаля в столице Татарстана. За выход в полуфинал поспорят сборные Бразилии и Бельгии, матч состоится на стадионе Kazan-Arena и начнется в 21 час по Москве.
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