Россия вновь вошла в топ-5 самых работающих стран

Страна обошла по трудовой нагрузке США, Германию и Японию, в которых в согласно стереотипам, живет немало трудоголиков.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Россия второй год подряд входит в пятерку самых работающих стран. Об этом сообщает РБК со сслыкой на доклад Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Россия занимает пятое место, а всего в рейтинге 37 позиций. Выше РФ по объему трудовой нагрузки в списке находятся Мексика, Коста-Рика, Южная Корея и Греция. При этом страна опередила по этому показателю все страны G7, включая США, Германию и Японию, в которых, согласно стереотипам, трудоголизм является особенностью социального поведения.

В прошлом году жители России провели на работе на шесть часов больше, чем в 2016 году. Каждый занятый отработал в 2017-м в среднем 1980 часов. Этот показатель вырос впервые с 2014 года.

При этом Россия заметно отстает от ведущих стран по «качеству работы», согласно докладу ОЭСР. Страна заняла лишь девятое место с конца по качеству трудовых доходов, под которым понимается суммарный почасовой заработок, выраженный в долларах и учитывающий степень равномерности распределения доходов среди населения. Российский показатель — 4,1 доллара, а в среднем по ОЭСР этот показатель составлял 16,8 доллара.

Отмечается, что к причинам низкой эффективности труда в России относятся отсутствие достаточной конкуренции в экономике, технологическое отставание, недостаточные знания у руководителей компаний, регионов и федеральных органов власти.