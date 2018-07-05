Минэкологии РТ предлагает создать экологические классы в районах республики

На данный момент в 308 экологических кружках состоят 5 тысяч воспитанников.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Министерство экологии и природных ресурсов РТ предлагать создать в районах Татарстана экологические классы. Такое предложение прозвучало на пленарном заседании республиканского совещания работников образования и науки республики, сообщает пресс-служба ведомства.

Работа в этом направлении ведется природоохранным ведомством совместно с Министерством образования и науки РТ. Сейчас в Татарстане работают 308 экологических кружков, в которых состоят более 5 тысяч школьников.

«Сейчас у нас происходит выстраивание системы непрерывного формирования экологического мировоззрения подрастающего поколения. Экологическое воспитание начинается с дошкольных образовательных учреждений, переходит к экологическому образованию в школах, средних специальных и высших учебных заведениях», – рассказал начальник управления информационных систем и экологического просвещения Минэкологии РТ Дамир Валиуллин.

Всего же в республике, в дошкольных образовательных учреждениях экологическое воспитание получат 217 тысяч детей, а экологическое образование – более 100 тысяч.