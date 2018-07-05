Заброшенные исторические дома Елабуги возьмут под особую защиту

(Елабуга, 5 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге создается автономная некоммерческая организация по сохранению объектов культурного наследия. Речь идет о домах, которые были переселены по программе переселения из аварийного жилья и сегодня находятся в заброшенном состоянии. Об этом сообщили в департаменте ЖКХ и строительства.
«Список таких домов большой. Среди них есть здания, которые является аварийными, но при этом имеют культурную ценность. Сегодня нужно принять решение по этим домам, либо их сносить, а если есть возможность, то восставить и дальше их эксплуатировать», – разъясняет заместитель директора Департамента ЖКХ и строительства Михаил Рождаев.
Сегодня отобраны 11 объектов, которые можно было бы отремонтировать и дальше эксплуатировать. «Главное, нам сегодня нужно сохранить неповторимый исторический облик города. Нужно участвовать в грантах, программах, найти возможность изыскать деньги из разных уровней бюджета. Эти дома в заброшенном состоянии, если крыша протекает, то дом уже начинает разрушаться, значит, нужно принять срочные меры. В этих домах сегодня живут бомжи, причем, не только елабужские, есть и из соседних городов», – отмечает директор департамента ЖКХ и строительства Василий Филиппов.
По итогам завершения такой инвентаризации исторических объектов площадь заповедной зоны может даже расшириться, сообщают в департаменте.
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