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(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В Аксубаевском районе РТ осудили мать, оставившую новорожденную дочь умирать на морозе, сообщает газета «Аксубаево».
Как установил суд, в прошлом году Руфия Вафина поняла, что беременна и решила скрыть данный факт от семьи, так как забеременела не от мужа. В феврале этого года в подсобке своего дома на 36-й неделе беременности она родила живую девочку, положила в ведро и вынесла на веранду. Температура воздуха там составляла -8 градусов. Через 15 минут девочка скончалась от переохлаждения.
Через пять дней Вафина упаковала тело ребенка в пакет и дала сыну, чтобы тот выкинул его во дворе нежилого дома.
По данным газеты, женщину не раз приглашали на заседание комиссии по делам несовершеннолетних, где свою беременность она отрицала. Вафина отказывалась вставать на учет и отказывалась от обследований на предмет беременности. А уже в середине февраля она сама обратилась в Аксубаевскую ЦРБ, чтобы получить для работы справку от гинеколога. В процессе обследования врач узнала, что женщина родила ребенка в пределах нескольких суток, а на вопрос о новорожденном ничего не ответила. Тогда врач и заявила об этом в полицию.
Суд приговорил Вафину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.
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