«Газпром» не подтвердил сообщение «Нафтогаза» об аресте акций компании

Исключение акций приостановлено, пока будет рассматриваться заявление «Нафтогаза Украины» об оспаривании действий судебных приставов.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Российский газовый холдинг «Газпром» опроверг сообщение «Нафтогаза» о том, что швейцарский суд возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые принадлежат российской компании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».

Исключение акций приостановлено, пока будет рассматриваться заявление украинской компании об оспаривании действий судебных приставов, отметили представители «Газпрома».

В конце июня швейцарский суд приостановил исключение акций «Газпрома» из сертификатов о наложении обеспечительных мер на активы российского холдинга «Газпрома», которые были составлены приставами.

4 июля украинская компания заявила, что швейцарский суд возобновил арест.