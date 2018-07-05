Главное
МЧС Татарстана предупреждает о мошенниках, продающих пожарные датчики в шесть раз дороже

Татар-информ

5 июля 2018, 14:50

Экономика и финансы

«Газпром» не подтвердил сообщение «Нафтогаза» об аресте акций компании

Рекомендуем

Исключение акций приостановлено, пока будет рассматриваться заявление «Нафтогаза Украины» об оспаривании действий судебных приставов.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Российский газовый холдинг «Газпром» опроверг сообщение «Нафтогаза» о том, что швейцарский суд возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые принадлежат российской компании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Газпрома». 

Исключение акций приостановлено, пока будет рассматриваться заявление украинской компании об оспаривании действий судебных приставов, отметили представители «Газпрома».

В конце июня швейцарский суд приостановил исключение акций «Газпрома» из сертификатов о наложении обеспечительных мер на активы российского холдинга «Газпрома», которые были составлены приставами.

4 июля украинская компания заявила, что швейцарский суд возобновил арест.

Следующая новость

ПАО «КАМАЗ» выплатит самые большие дивиденды за свою историю
Новости дня
18:40
Казанский ученый Рашид Сюняев получил премию Марселя Гроссмана

Награждение состоялось в Риме на международной конференции в области гравитационной физики Marcel Grossmann Meeting.

18:36
В Казани снесут четыре аварийных дома

Сносу подлежат многоквартирные дома в Кировском, Московском, Вахитовском и Приволжском районах города.

18:24
В МИД России посчитали отравление в Эймсбери «грязной политической игрой»
18:15
В РТ стартовал творческий конкурс для школьников «Я – будущий ветеринарный врач»
18:12
Казанцы стали чемпионами Европы по баскетболу среди ветеранов

Трое жителей столицы Татарстана сыграли за российские команды в двух возрастных категориях.

18:06
В казанском поселке Мирный 6 июля отключат свет
18:04
Ставший мемом бразильский болельщик побывал в редакции ИА «Татар-информ»

Матч Бельгия — Бразилия пройдет на стадионе «Казань Арена» в 21:00 по московскому времени.

17:57
Сборная Бельгии прилетела в Казань на матч чемпионата мира против Бразилии

Подопечные Роберто Мартинеса поборются с бразильцами за выход в полуфинал мундиаля.

17:50
В Казани состоится VII Форум национальных и региональных СМИ

На форуме предлагается обсудить современное состояние и перспективы развития региональных и национальных СМИ, обмен опытом.

17:47
Террористы заявили о подрыве американских солдат в Сирии
17:46
МВД Великобритании раскрыло подробности отравления в Эймсбери
17:41
В Набережных Челнах состоится прямая трансляция матча Россия — Хорватия

Майдан и прилегающая территория на время матча будут перекрыты для транспорта и объявляются безалкогольной зоной.

17:35
На пяти казанских улицах перекрыли движение из-за ремонта дорог
17:33
В московской высотке лифт с пассажиром сорвался с 40-го этажа
17:20
Для фестиваля «Скорлупино» изготовят самый большой в мире мангал и шампуры

Блюдо «Жаркая Цыпочка по-пекински со съедобной скорлупой под ананасовым соусом» приготовят на самом большом мангале в мире.

17:16
В Казани в 2018 году врачи зафиксировали десять случаев опасных домашних родов

Женщины в ущерб здоровью сознательно отказывались от медицинской помощи.

17:14
Игрок сборной Бразилии Миранда: «Сборная Бельгия очень сильна в атаке»

Защитник бразильцев отметил, что его команде нужно будет играть осознанно в матче с бельгийцами.

17:13
Специалисты выяснили, где живут самые легкие на подъем болельщики
17:10
В Татарстане открыли горячую линию для пострадавших клиентов «Натали Турс»

Потребитель имеет право требовать возмещения убытков, причиненных ему из-за оказания услуг ненадлежащего качества.

17:06
Тите: «Бельгия и Бразилия играют в красивый футбол, это будет суперматч»

Наставник сборной Бразилии прокомментировал предстоящий четвертьфинал чемпионата мира в Казани.

17:04
Кремль отказался комментировать слухи о присвоении Кириенко звания Героя России
16:57
Главный тренер сборной Бразилии прокомментировал симуляции Неймара

Тите считает, что поведение нападающего сборной Бразилии на поле – его личное дело.

16:52
Опубликован рейтинг лучших фильмов ужасов за первое полугодие
16:48
Тите назвал психологию главным фактором успеха на чемпионате мира по футболу

По мнению главного тренера сборной Бразилии, именно психологическое состояние игроков во многом определяет результат.

16:45
Скончался автор девятичасового фильма «Шоа» Клод Ланцман
События

05 июляБрат четырехсотбалльника по ЕГЭ Руслана Салимгареева: “Он не ожидал, что получит высшие баллы”

05 июляИностранные болельщики выбирают отечественное

05 июляУчастник казанского фестиваля «Белая сирень» Дмитрий Маслеев: Превратить фортепиано из первого инструмента для пыток в удовольствие

05 июляIT в де-юре и фармацевтическое право: в XIV Державинских чтениях в Казани впервые примет участие профессор Марбургского университета

05 июля«Хотелось упасть и не вставать»: челнинец пробежал 220 километров, чтобы привлечь внимание к проблемам детдомовцев

05 июляЖивописный Карьер, возрожденное Лебяжье и мрачный «Локомотив»: где искупаться в Казани и за ее пределами этим летом

05 июляГазпромбанк: Цель – стать еще ближе к нашим клиентам