«Газпром» не подтвердил сообщение «Нафтогаза» об аресте акций компании

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(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Российский газовый холдинг «Газпром» опроверг сообщение «Нафтогаза» о том, что швейцарский суд возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые принадлежат российской компании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».
Исключение акций приостановлено, пока будет рассматриваться заявление украинской компании об оспаривании действий судебных приставов, отметили представители «Газпрома».
В конце июня швейцарский суд приостановил исключение акций «Газпрома» из сертификатов о наложении обеспечительных мер на активы российского холдинга «Газпрома», которые были составлены приставами.
4 июля украинская компания заявила, что швейцарский суд возобновил арест.
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