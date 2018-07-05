«Татспиртпром» запустил производство эксклюзивного кумыса

Первым напиток попробовал Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). «Татспиртпром» запустил производства кумыса с эксклюзивной рецептурой. Об этом сообщается на странице татарстанской компании в Instagram.

На фотографии в социальной сети запечатлены генеральный директор «Татспиртпрома» Ирек Миннахметов и Госсоветник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев.

Минтимеру Шаймиеву удалось первым попробовать кумыс от «Татспирпрома», гласит подпись к фотографии.