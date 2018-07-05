Власти Казани ответили на призыв горожан нарисовать граффити Акинфеева

По словам Жанны Белицкой, работа с изображением вратаря сборной России может появится в столице РТ.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Власти Казани ответили на призыв горожан нарисовать граффити с изображением вратаря сборной России Игоря Акинфеева. Заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства столицы РТ, начальник отдела городского дизайна Жанна Белицкая заявила, что такая работа может появиться в городе.

В Казани уже есть портреты Роналду и Месси, к приезду сборной Бразилии у отеля «Мираж» нарисовали еще и Неймара. Однако после победы сборной России над командой Испании интернет-пользователи призвали казанские власти нарисовать граффити с изображением Игоря Акинфеева.

«Акинфеев у нас есть, далеко ходить не надо. На Булаке у нас есть граффити с футболистами сборной мира. Более масштабные работы, возможно, и появятся. Для нас это уже традиция – все самые лучшие работы появляются за день-два», – подчеркнула Белицкая.

