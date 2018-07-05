Специалисты выяснили, где живут самые легкие на подъем болельщики

Исследование проводилось после матча Россия – Испания, который состоялся 1 июля и так сильно вдохновил россиян.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Специалисты сервиса Туту.ру выяснили, в каком городе России живут самые активные болельщики. Исследование проводилось после матча Россия – Испания, который состоялся 1 июля и так сильно вдохновил россиян.



Пик запросов пришелся на 2 июля – тогда спрос на билеты взлетел в четыре раза. Активнее всего возможность улететь в Сочи (именно там состоится матч сборной России и Хорватии) искали москвичи. На втором месте по активности оказались жители Санкт-Петербурга. Далее следуют болельщики из Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Казани.



Почти в 2,5 раза вырос спрос на перелеты в Сочи 6 июля у нижегородцев. Их не смущает даже то, что в этот день нет прямых перелетов из Нижнего Новгорода до Сочи, и болельщики искали рейсы с пересадками.



Далее идут болельщики из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга. Интересно, что из Москвы спрос не так сильно вырос. Это объясняется изначально большим объемом поисков билетов с вылетом из столицы России.