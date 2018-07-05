С начала ЧМ-2018 по футболу города-организаторы приняли более пяти миллионов туристов

Предварительные данные по туристическому потоку во время мундиаля привел глава Ростуризма Олег Сафонов.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Суммарно города – организаторы чемпионата мира по футболу 2018 года на сегодняшний день приняли более 5 млн туристов. Об этом на пресс-конференции, организованной в городском пресс-центре Москвы в формате видеомоста, сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов.

«Львиную долю туристов приняла Москва – больше 2,7 млн человек, Санкт-Петербург – более 600 тыс. туристов и Сочи – более 500 тыс.», – отметил спикер.

Прирост числа туристов в городах - организаторах мундиаля составил от 19 процентов в Москве до 1678 в Саранске. В среднем прирост составил 74 процента.

Количество иностранных туристов в 11 городах ЧМ-2018 по предварительным оценкам составило 2,9 млн человек. Прирост к июню прошлого года составил от 20 процентов в Санкт-Петербурге до 235 раз в Саранске. В среднем же число иностранных туристов увеличилось в 1,5 раза.